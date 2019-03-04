Юная керчанка стала дипломантом международного фестиваля композиторов

Композиторский талант ученицы Детской музыкальной школы № 1 города Керчи высоко оценили на Международном фестивале-конкурсе юных композиторов.

В феврале этого года ученица 5 класса ДМШ №1 Лукия МАЛОВИЧКО отправилась в город Петрозаводск, чтобы принять участие в десятом Международном фестивале-конкурсе юных композиторов «Музыка – моя душа».

Фестиваль проходил 15-16 февраля. География участников оказалась в этом году очень широка – приехали юные композиторы из городов Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Челябинска, Праги.

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Работу участников в секции композиции на конкурсе оценивало высококомпетентное жюри в составе: Заслуженный работник культуры Российской Федерации композитор Владимир Алексеевич САПОЖНИКОВ (город Санкт-Петербург, Россия), композитор, профессор, искусствовед Харри Кристиан ВЕССМАН (город Хельсинки, Финляндия), композитор, член Союза композиторов России и Финляндии Виктория Владимировна СЕРГЕЕНКО.

Наша юная керчанка исполнила написанный ею фортепианный цикл «Путешествие в сказку», состоящий из 6 пьес. Жюри и слушатели отметили не только талант керчанки как композитора, но и высокое исполнительское мастерство юной пианистки. Преподавателем Лукии по классу фортепиано в МБУ ДО «ДМШ №1» является Заслуженный работник культуры Республики Крым Людмила ПРОТАСОВА.

Лукия МАЛОВИЧКО стала дипломантом Международного фестиваля-конкурса «Музыка – моя душа», а также получила специальный диплом «За композиторскую фантазию и разнообразие музыкальных фактур в жанре фортепианной сюиты» и приняла участие в заключительном концерте на закрытии фестиваля.