Юная керчанка выступит в трио «Синяя птица» в Новогоднюю ночь

Юная керчанка Екатерина ПРОКОФЬЕВА выступит в составе трио девочек из «Синей птицы» в Новогоднюю ночь.

Читать: Цирк Никулина в Керчи: отзывы зрителей (ВИДЕО)

Екатерина ПРОКОФЬЕВА – ученица Детской музыкальной школы №2 отправилась в Москву вместе со своим преподавателем Заслуженным работником Культуры Республики Крым Юлией Николаевной ЗИНОВЬЕВОЙ на съёмки, которые проходили на «Мосфильме».

Посмотреть и восхититься выступлением талантливой керчанки можно будет в Новогоднюю ночь в эфире канале «Россия 1».

КерчьИНФО напоминает, что талантливая керчанка уже не первый раз выступает на конкурсе «Синяя птица». В прошлом году, Катя спела русскую-народную песню «Барыня». Жюри высоко оценили её выступление и отметили, что было очень точным и профессиональным.