Девушка-крановщица лихо вытянула перевернувшийся грузовик под Керчью

Девушка-крановщица вытянула большой прицеп грузовика, который попал в ДТП.

Вчера в районе 14:00 на объездной дороге в Керчь через Багерово, зерновоз во избежании лобового столкновения с другой машиной вернул на обочину и потерял управление. Об этому сайту КерчьИНФО сообщают свидетели происшествия:

«Как говорит водитель,машину вытащить он смог , а прицеп увы улетел в кювет и порядка 12 тон ячменя оказались на земле».

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Помочь водителю зерновоза вызвалась девушка-крановщик. Она лихо справилась с управлением крана и помогла поднять тяжелый прицеп.

Юная крановщица лихо вытянула перевернувшийся грузовик под Керчью

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