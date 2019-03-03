Юные боксеры из Керчи завоевали золотые и серебряные медали

Керченские спортсмены представили город на соревнованиях по боксу среди юношей и юниоров «Крымский подснежник-2019».
Республиканский турнир проходил 2 марта в городе Бахчисарае.
В соревнованиях приняли участие воспитанники БК «Славянский ринг-75» под патронатом Дмитрия ПИРОГА и ООО МСП Крымское отделение «Опора России».
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Все бойцы показали отличные результаты и волю к победе. Золотые медали получили Тимур ПРУНИЦА и Марк БЕДАКОВ, а серебро завоевал Ренат КАМЕНЕВ.
По словам организаторов турнира самым ярким и запоминающимся боем стал поединок между Марком БЕДАКОВЫМ из Керчи и Егором ФЕДОТОВЫМ из Бахчисарая.