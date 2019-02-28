Юные футболисты из Керчи победили на выездных соревнованиях

Несколько дней в Абрау-Дюрсо Краснодарского края проходил футбольный турнир, приуроченный Дню защитника Отечества.
В турнире принимало участие немало команд с материковой России.
Ребята 2012 года во главе со своим тренером Сергеем РОДЧЕНКОВЫМ заняли 1 место и были награждены кубком и медалями. В рамках турнира футболисты сразились 5 раз, каждый из которых юные керчане выиграли.
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Поздравляем ребят и их тренера с победой и желаем успехов в дальнейшем!