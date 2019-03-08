Юные футболисты из Керчи стали чемпионами Крыма

С 1 по 6 марта команда юношей, учащихся школы № 2, принимала участие в III этапе Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» среди команд общеобразовательных учреждений. Наши ребята стали чемпионами Крыма и получили возможность защищать полуостров на соревнованиях данного ранга.

В соревнованиях принимали участие команды Карачаево-Черкессии, Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других. Несмотря на высокий уровень и подготовку команд, юные керчане показали себя настоящими бойцами, продемонстрировав прекрасную технику, работу в команде и дисциплину.

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По итогам соревнований, наши мальчишки заняли 3 место, показав, что в Керчи умеют играть в настоящий футбол.

Желаем нашим ребятам на следующий год снова выиграть чемпионат Крыма и представлять крымский футбол на соревнованиях более высокого уровня.