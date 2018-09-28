Юные керчане из ансамбля спортивного бального танца заняли призовые места на соревнованиях в Ялте

В Ялте состоялось открытое республиканское соревнование Республики Крым NIKA DANCE CUP 2018.
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Керченские спортсмены показали себя как всегда на высшем уровне и заняли призовые места.
Для образцового ансамбля спортивного бального танца «Ритм» МБУДО ДШИ им. Р.В.Сердюка сезон начался хорошо, так как ребята заняли призовые места.
Призеры и победители:
2 место, юниоры 2 рейтинг – Данил ЦЫГАНКОВ и Дана ЖОРНЯК;
1 место, юниоры 2Д – Иван КРАСНОВ и Дана ПОЛЯКОВА;
2 место, юниоры 1Д – Никита ГЛАДКОВ и Вероника ШЕВЧЕНКО;
3 место, юниоры 1Д – Иван ПИРОЖЕНКО и Ксения ОМЕЛЬЧУК.