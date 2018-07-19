Юные керчане посетили Крымский природный заповедник

19 июля в библиотеке-филиале №4 им. М. Горького состоялось заочное экологическое путешествие «Заказник царских охот», посвященное 95-летию со дня основания Крымского природного заповедника.

Юные керчане познакомились с историей создания Крымского природного заповедника. С помощью презентации, подготовленной библиотекарем читального зала, совершили виртуальную экскурсию по его красотам. Дети узнали о растительности и животном мире заповедника.

Полученные знания, участники закрепили в викторине и конкурсах: викторина «Знатоки природы» и конкурсах «Веришь – не веришь», «Самый – самый» и др.

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