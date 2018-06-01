Юные керчане познакомились с историей Крымского моста

В День защиты детей двери керченской картинной галереи были открыты для всех. Керчане пришли познакомиться с историей Крымского моста и археологическими находками в зоне строительства перехода.

Главным гостями в этот день стали юные любознательные керчане и гости города. И хотя выставка работает уже работает больше года — интерес к находкам не убавился.

Читайте: На Крымском мосту зарегистрировано первое ДТП

Сотрудники историко-археологического музея рассказали об истории строительства Крымского моста. Ведь началась она еще с 19 века. Тогда ученные, по мере современной возможности, исследовали Керченский пролив и предполагали варианты строительства перехода.

Сейчас в керченском музее всего около 3000 экспонатов для выставки «Крымский мост — фантастическая реальность». Гостям показали лишь малую часть. Это не только археологические находки, но и различные фигуры из железных прутьев, которые сделали сами мостостроители.

Выставка «Крымский мост — фантастическая реальность»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.