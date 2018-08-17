Юные керчане приняли участие в мастер-классе в рамках форума древних городов

В Рязани проходит Форум древних городов, на который как сообщалось ранее отправился коллектив студенческого клуба КГМТУ.
Читать: На первом международном фестивале-форуме древних городов примет участие керченская делегация
На форуме представлены все древние города России. Читатели КерчьИНФО прислали нам в редакцию фотографии керченской площадки на форуме, где юные керчане участвуют в мастер-классе и делают штурвалы с гербами нашего города.
Самое интересное, что на выставке картин рязанских художников Керчь олицетворяет Крымский мост.