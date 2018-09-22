Юные керчане приняли участие в турнире по дзюдо (ФОТО)

В пятницу в Анапе керчане приняли участие в 27 открытом турнире по дзюдо.

21 сентября на базе спортивного клуба «Дельфин» города Анапы прошел 27 открытый турнир по дзюдо, посвященный освобождению Анапы от немецко-фашистских захватчиков.

Турнир получился довольно представительным. В нем приняли участие команды из разных городов — всего более 200 человек.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях: юноши и девушки 2006-2007 годов рождения и юноши 2004-2005 годов рождения.

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Результаты спортсменов из Керчи, принявших участие в турнире:

Среди девушек в весовой категории до 28 кг Елена ЯКОВЕНКО (Спортивная школа № 4) победила Антонину МИХУ (СПКЕ «Слава»).

В весовой категории до 36 кг третьи места заняли Юлия МАЗУР (Спортивная школа № 4) и Каролина КУРУДИМОВА (СК «Возрождение»).

Среди юношей этого же возраста в весовой категории до 26 кг второе место занял Сергей БОЛДЫРЕВ (СК «Планета ПРОСПОРТ»), в весе до 30 кг третьим стал Дмитрий СИДОРОВ (Спортивная школа № 4), Игорь ЧЕРНОВ (СПКЕ «Слава») стал вторым в весе до 38 кг и в весе до 50 кг тоже вторым стал Юрий СЕДОВ (Спортивная школа № 4).

Среди старших юношей в весе до 34 кг в финал вышли представители СПКЕ «Слава» Николай МАТВЕЕНКО и Даниил ЛЯХОВСКИЙ. Победил МАТВЕЕНКО.

В весе до 46 кг за третье место боролись также их одноклубники, Дмитрий САЖИН победой над Александром ЧЕРНОВЫМ обеспечил себе место на пьедестале.

Третьи места заняли Игорь ЗЛОБИН (Спортивная школа № 4) в весе до 55 кг и Олег БОТИН (Спортивная школа № 4) в тяжелом весе.

Статья и фото: Дзюдо и самбо в спортивной школе № 4 г. Керчь

Юные керчане приняли участие в турнире по дзюдо

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