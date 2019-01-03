Юные керчане соревновались в стрельбе из лука (ФОТО)

В легкоатлетическом манеже имени 50-летия Октября завершился трехдневный марафон по стрельбе из лука «Рождественские стрелы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Результаты соревнований стали известны 28 декабря 2018 года.

В марафоне приняли участие 52 спортсмена. Победители награждались кубками, грамотами, памятными призами и медалями соответствующих степеней. Все участники получили новогодние сувениры от Деда Мороза.

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Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:

I место – Олег ГАЙДАРЖИ, Александр САВЧЕНКО, Сергей МИХАЙЛОВИЧ;

II место – Владислав ВОВК, Данила ЮРЧЕНКО, Богдан МАЗАНКА;

III место – Дмитрий ПЕСИКОВ, Кристиан ДЫТЧЕНКО, Олег ЩИПКА.

Среди юниорок и девочек 2006 года рождения и моложе:

I место — Маргарита ЖДАНОВА, Ольга НЕЖЕНЕЦ, Соломея ДЕРЕВЯНСКАЯ;

II место — Виктория ГРИГОРОВИЧ, Злата МОРОЗОВА, Анастасия ПАК;

III место — Полина КОРЕННАЯ, Оксана ГАНИНА, Анастасия ПАСТЕРНАК.

В номинации «Самый юный участник» сувениры достались Богдану МАЗАНКА и Ульяне КАРЧЕВСКОЙ.

В номинации «Лучший спортсмен 2018 года» победу одержали Анна БЕЙНИКОВА и Денис ГРИГОРОВИЧ.

Юные керчане соревновались в стрельбе из лука

Фото: Администрация Керчи