В легкоатлетическом манеже имени 50-летия Октября завершился трехдневный марафон по стрельбе из лука «Рождественские стрелы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.
Результаты соревнований стали известны 28 декабря 2018 года.
В марафоне приняли участие 52 спортсмена. Победители награждались кубками, грамотами, памятными призами и медалями соответствующих степеней. Все участники получили новогодние сувениры от Деда Мороза.
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Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:
- I место – Олег ГАЙДАРЖИ, Александр САВЧЕНКО, Сергей МИХАЙЛОВИЧ;
- II место – Владислав ВОВК, Данила ЮРЧЕНКО, Богдан МАЗАНКА;
- III место – Дмитрий ПЕСИКОВ, Кристиан ДЫТЧЕНКО, Олег ЩИПКА.
Среди юниорок и девочек 2006 года рождения и моложе:
- I место — Маргарита ЖДАНОВА, Ольга НЕЖЕНЕЦ, Соломея ДЕРЕВЯНСКАЯ;
- II место — Виктория ГРИГОРОВИЧ, Злата МОРОЗОВА, Анастасия ПАК;
- III место — Полина КОРЕННАЯ, Оксана ГАНИНА, Анастасия ПАСТЕРНАК.
В номинации «Самый юный участник» сувениры достались Богдану МАЗАНКА и Ульяне КАРЧЕВСКОЙ.
В номинации «Лучший спортсмен 2018 года» победу одержали Анна БЕЙНИКОВА и Денис ГРИГОРОВИЧ.
Юные керчане соревновались в стрельбе из лука
Фото: Администрация Керчи