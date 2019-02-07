Юные керченские футболисты получили в подарок футбольные ворота

Комплекты футбольных ворот были переданы ДФК «КШИФ-Авангард» города Керчи Крымским футбольным союзом. Об этом сообщается на официальном сайте КФС.

Подобные комплекты получили еще три спортивные школы полуострова из города Симферополя, Саки, Новопавловки, Бахчисарайского района.

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«Крымский футбольный союз уделяет большое внимание развитию детско-юношеского футбола. Мы знаем, что во многих спортивных школах недостаточно футбольного инвентаря, и стараемся оказывать помощь детским футбольным клубам. Инвентарь, который мы передали, соответствует всем рекомендация Министерства спорта России», — пишет на сайте организации президент КФС Юрий ВЕТОХА.

Президент КФС уверяет, что и в дальнейшем будет оказывать поддержку детским футбольным школам полуострова.