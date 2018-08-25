Юные керченские спортсменки заняли призовые места на ежегодном турнире по гимнастике

Недавно в Феодосии прошел ежегодный турнир по художественной гимнастике «Морская феерия». На турнир съехались юные гимнастки из разных уголков нашей Родины: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Магадан и из множества других городов.

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На турнире собралось более 240 участников. Наш город представлял коллектив под руководством Екатерины Николаевны ГЛАДКОВОЙ. И как всегда девочки привезли домой награды.

Первые места заняли: Юлианна БЕКЛЯШЕВА, София ГАЛЕЦКАЯ и Арина ОРЛОВА.

Третьи места заняли: Виталина МИХАЙЛЕНКО и Алина ДУБРОВСКАЯ.

Второе и третье место заняли сестры Алина и Сабина АБУШОВЫ.

Четвертое место: София АСТАХОВА и Елизавета СЕРЕЖЕНКО.

Информация предоставлена Еленой МИХАЙЛЕНКО

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