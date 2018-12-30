Юные керченские спортсмены заняли призовые места в Открытом Кубке федерации К-1 России

На соревнованиях в Открытом Кубке федерации К-1 России керченские спортсмены заняли призовые места в номинациях по тайскому боксу, а также ММА. Об этом сообщили в спортивно-патриотической организации боевых искусств «Атлант».
Все ребята показали хорошие результаты и свой мужественный характер.
Победителями из секции по тайскому боксу стали:
1-е место (15-16 лет, 60 кг) – Шандро ШВЕЦ.
3-е место (11-12 лет, 46кг) — Михаил ШАПОВАЛОВ;
Победителями из секции по ММА стали:
1-е место (14-15 лет, 91 кг) — Бухтияров Д.;
2-е место (17-18 лет, 71 кг) — Сухотерин П.;
2-е место (14-15 лет, 60 кг) — Затварский И.;
3-е место (8-9 лет, 47 кг) — Белоусов В.;
3-е место (7-8 лет, 25 кг) — Гончаров М.