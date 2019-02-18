Юные керченские спортсмены завоевали 17 призовых мест по тхэквондо (ФОТО)

Сборная команда из Керчи приняла участие в Чемпионате и Первенстве Республики Крым по Тхэквондо ИТФ.

Соревнования проходили в городе Симферополе 16 февраля 2019 года. В них участвовало более трехсот спортсменов из всех регионов Крыма.

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Керченские спортсмены выступили удачно: в боях с лучшими крымскими тхэквондистами ими было завоевано 7 первых, 5 вторых и 5 третьих призовых места.

Команда благодарит дирекцию ДЮКФП за помощь в организации поездки, а также тренеров детских клубов Э.В.КАЛЬЧЕНКО и А.А.ГОРОЖАНСКУЮ.

Юные керченские спортсмены завоевали 17 призовых мест по тхэквондо (ФОТО)