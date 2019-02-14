Юные моряки из Великого Новгорода совершат «победный» рейс под Крымским мостом

Рейс, посвящённый 75-летию Победы над фашистской Германией, пройдет через Неву, Ладожское озеро, реки Свирь, Онегу и Волгу, Рыбинское водохранилище, а затем через Азовское море, Керченский пролив и Черное море.

Новгородский «Морской центр имени Капитана Варухина» организует поход для юных моряков из Кронштадта в Севастополь, который продлится 46 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя учреждения Аркадия ВАРУХИНА.

Рейс будет приурочен к 75-летию Победы над фашистской Германией и соединит два города-героя — Санкт-Петербург и Севастополь. Старт планируется в конце июня 2020 года и продлится до начала августа.

По словам ВАРУХИНА, в рейсе в одну сторону смогут принять участие около 120 юных моряков. После остановки в Севастополе на судне произойдет смена участников.

«Ребята будут отбираться на протяжении зимы 2019-2020 года, занимающиеся в морских клубах, клубах юных моряков по всей России. Лучшие, кто хорошо отучился, хорошо знает морскую тему», — пояснил замруководителя центра.

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Судно «Великий Новгород» пройдет через Неву, Ладожское озеро, реки Свирь, Онегу и Волгу, Рыбинское водохранилище, а затем через Азовское море, Керченский пролив и Черное море.

По его словам, финансовую поддержку рейсу окажут региональные и федеральные власти.

Новгородский «Морской центр имени капитана Варухина» был образован в 1967 году и является крупнейшим клубом юных моряков в России. За время существования в нем прошли обучение около 20 000 детей. Создатель и бессменный руководитель центра Николай ВАРУХИН в июне 2018 года одним из первых в стране получил новую учрежденную госнаграду «За наставничество».