Юные участницы конкурса красоты Queen and Princess of the season повеселились в игровом центре

Маленькие модели конкурса красоты Queen and Princess of the season весело провели время в детском игровом центре «БиБаБо».

В рамках конкурса красоты от SMG и КерчьИНФО младшая категория участниц весело провели время в детском центра «БиБаБо».

Девочки поиграли с аниматорами, показали свои навыки в модельном искусстве и просто повеселились. В плотном графике между фотосессиями и мастер-классами активный отдых в просторном, чистом и современном детском центре пошел участницам на пользу.

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Конкурс красоты Queen and Princess of the season уже приближается в финалу. Скоро нас ждет долгожданная церемония награждения.

Генеральный спонсор конкурса — фабрика натяжных потолков «Виктория». VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».

Участницы конкурса красоты в детском центре «БиБаБо»

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