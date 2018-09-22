Юный легкоатлет из Керчи победил на всероссийских соревнованиях

В Волгограде завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой», участие в которых приняли керчане Софья УРАЛОВА и Иван ЛАМЕКО.

Софья Уралова, учащаяся школы № 21, заняла 7 место в беге на 100 метров с результатом 13, 43 сек, впервые выполнив норматив I спортивного разряда.

Воспитанник муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский клуб физической подготовки», учащийся лицея искусств, обновил рекорд в беге на 100 метров с результатом 11, 27 сек, обойдя 120 участников, а 200 метров пробежал с результатом 22, 90 сек, опередив 134 участника.

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15-летний керчанин Иван ЛАМЕКО — лауреат детского проекта Всероссийской Федерации легкой атлетики «1000 талантов».

По словам самого Ивана, в легкую атлетику он попал случайно: учителя физической культуры в школе заметили у него неплохие спринтерские задатки, и дали номер телефона тренера Валерия ПУЧКО. Сразу юноша не думал, что легкая атлетика – это серьезно, но уже после нескольких занятий вошел во вкус.

«Тренироваться начал летом прошлого года, и благодаря тренеру и физической подготовке, которую мне дали танцы, добился неплохих результатов. Я и сейчас не бросаю танцы, поскольку учусь в школе с музыкальной направленностью» — рассказал Иван ЛАМЕКО спортивному агентству Алексей ЗУБАКОВА.

Несмотря на короткое время, которое Иван занимается лёгкой атлетикой, он уже приобрел титул чемпиона Южного Федерального округа среди юношей старшего возраста, абсолютного чемпион Крыма, а также выигрывал во множестве соревнований.

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В ближайшее время он хочет попасть на чемпионат России.

Валерий ПУЧКО, который тренирует юношу уже второй год, прокомментировал его участие в соревнованиях:

«Конкуренция была серьёзной, но Иван уверенно держался и с большим преимуществом выиграл эти соревнования».

Также тренер отметил, что сейчас вместе со своими воспитанниками находится в Ялте на командном Первенстве Крыма среди спортивных школ.

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