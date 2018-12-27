Юный керчанин занял призовое место на республиканском конкурсе компьютерных проектов

Во вторник в Симферополе состоялось торжественное награждение победителей открытого республиканского конкурса компьютерных проектов «КИТ» 2018.

При поддержке Главы Республики Крым, по инициативе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым на полуострове уже в пятый раз проводится открытый республиканский конкурс компьютерных проектов «КИТ». Конкурс призван содействовать формированию нового информационного сообщества республики — сообщества интеллектуальной элиты в сфере информационных технологий.

Читайте: Крымский мост: задачи на 2019 год (ФОТО И ВИДЕО)Всего

Всего в конкурсе представили 182 проекта.

25 декабря в 13:00 в Республиканском пресс-центре состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Почти все участники присутствовали на нем со своими научными руководителями и преподавателями с ВУЗов и школ.

Один из победителей, керчанин Вячеслав КАРНАЦКИЙ, учится в школе №26. Молодой человек занимается робототехникой, где его и научили азам программирования. Он очень любит математику и решил составить обучающую программу, которая включает примеры для дошкольников и школьников, прохождение разных этапов уровней сложностей. Эту программу Слава представил в номинации «Обучающий и социально-значимый проект» и победил.