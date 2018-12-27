Юный керчанин занял призовое место на республиканском конкурсе компьютерных проектов

Во вторник в Симферополе состоялось торжественное награждение победителей открытого республиканского конкурса компьютерных проектов «КИТ» 2018.
При поддержке Главы Республики Крым, по инициативе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым на полуострове уже в пятый раз проводится открытый республиканский конкурс компьютерных проектов «КИТ». Конкурс призван содействовать формированию нового информационного сообщества республики — сообщества интеллектуальной элиты в сфере информационных технологий.
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Всего в конкурсе представили 182 проекта.
25 декабря в 13:00 в Республиканском пресс-центре состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Почти все участники присутствовали на нем со своими научными руководителями и преподавателями с ВУЗов и школ.