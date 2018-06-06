Юным керчанам показали «исчезающую красоту»

Вчера, 5 июня, в керченской библиотеке №1 прошло необычное мероприятие, посвященное исчезающим видам животных и растений.

Слайд-путешествие «Исчезающая красота» познакомило ребят из летнего лагеря «Школы №17» с редкими видами растений и животных, которых можно встретить в Красной книге.

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Юные участники виртуального приключения активно отвечали на видео-вопросы о родной природе, составляли правила поведения в лесу и смотрели мультфильм «На лесной тропе», который научил их оберегать не только исчезающие виды, но и всех животных и все растения нашей планеты.

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