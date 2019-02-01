Юных керчан обучали безопасности на автодорогах

Керченские автоинспекторы провели уроки безопасности в образовательных учреждениях и организациях города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Сотрудники ГИБДД встретились с учениками начальных классов школы №19. Для ребят была организована мини-викторина, в ходе которой они ответили на вопросы полицейских: как вести себя на остановках, как правильно заходить в транспорт, почему нужно пользоваться детским креслом в автомобиле и т.д.

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Автоинспектор объяснил юным пешеходам, что такое пешеходный переход и как переходить дорогу безопасно. Сотрудник ГИБДД разобрал со школьниками различные дорожные ситуации и напомнил, что проезжую часть нужно переходить только в разрешенных местах.

На память о встрече дети получали в подарок от автоинспектора световозвращающие подвески.