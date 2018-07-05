Юных керчан приглашают в «Подводное царство Нептуна»

В следующий четверг, 12 июля, в библиотеке-филиале № 8 им. А. Гайдара состоится морская видео-викторина «Подводное царство Нептуна». Керчан и гостей города приглашают принять участие в мероприятии.

В рамках морской видео-викторины «Подводное царство Нептуна» в детской библиотеке будут организованы книжные выставки «У самого синего моря» и «Морская фантазия».

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Также дети примут участие в беседе про Нептуна, который является символом Дня рыбака.

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