Керчанам презентовали фильм с Пьером Ришаром

Керчане встретились с народным артистом России Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ. Он презентовал свой фильм «Продавец игрушек» и рассказал о знакомстве с Пьером РИШАРОМ

В рамках киностраницы Международного фестиваля «Боспорские агоны» в уже второй раз в Керчь приезжает Юрий Борисович ВАСИЛЬЕВ — народный артист театра и кино, режиссер.

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Фильм «Продавец игрушек» стал дебютом в сфере кинорежиссеры для Юрия Борисовича. Он рассказал историю создания фильма. В самом начале беседы у режиссера спросили о том, как Пьер РИШАР стал одним из героев этой удивительной новогодней истории.

«Там есть роль шоколадного «короля» Франции. Есть немного съемки в Париже. Приехал Пьер РИШАР в Вахтанговский театр играть свой моноспектакль. И я подумал, что «Продавец игрушек» будет ассоциироваться с замечательным фильмом «Игрушка» и хорошо бы, чтобы РИШАР снялся в этом фильме. И РИШАР соглашается. И потом все как во сне», — рассказал зрителям Юрий Борисович.

Народный артист отметил, что Пьер очень простой и открытый человек. У него не было отдельной гримерки и не было таких запросов, какие сегодня хотят молодые амбициозные актеры.

Юрий Борисович рассказывал истории из процесса съемки со всей присущей театралу артистичностью. Он передавал каждый момент движением, эмоцией, взглядом. Это была не просто беседа перед презентацией фильма, а самый настоящий спектакль.

Юрий Васильев в Керчи

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