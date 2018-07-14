За 2 недели в Керчи родился 51 ребенок и появилось 55 новых семей

За две недели (с 26 июня по 7 июля текущего года) крымчане зарегистрировали более 1 500 браков и рождений детей. В частности, зарегистрирован 661 брак и 848 новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Наибольшее количество новых семей зарегистрировано в Симферополе – 197, Евпатории — 58, Керчи — 55, Ялте и Симферопольском районе — по 49, а также в Феодосии – 34.

Зарегистрированных новорожденных – в столице Крыма – 221, Ялте -74, Феодосии – 55, Евпатории – 52 и в Керчи – 51.

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В первых документах крымских новорожденных в основном записывались такие имена, как: Иван, Артем, Тимофей, Михаил, Анна, София, Варвара и Полина, реже крымчане проявляли в вопросе выбора имени оригинальность: Аяз-Али, Эрлан, Иосиф, Стефания, Таир, Настасья, Мия, Мелия, Лия, Росияна и Грант.

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