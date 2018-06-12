За 3 дня в Керчи произошло 28 возгораний

Пресс-служба МЧС Крыма сообщает о том, что на территории полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Так, за прошедшие три дня крымские спасатели ликвидировали 128 возгорания в различных районах на открытой территории Крымского полуострова.

Причем наибольшее количество возгораний зафиксировано на территории Керчи, где за указанные 3 дня произошло 28 возгораний. На втором месте — Симферопольский район с 15 возгораниями.

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«За последние дни количество возгораний на полуострове резко увеличилось. В большинстве своем — это загорания сухой растительности на открытых территориях. Причиной подобных происшествий, практически всегда, становится неосторожное обращение людей с огнем, — подчеркивает помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир ИВАНОВ.

В связи с этим МЧС России в очередной раз обращается к жителям и гостям полуострова: соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно в ветреную погоду. Так, запрещается:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу — вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

курить, бросать горящие спички, окурки;

использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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