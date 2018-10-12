За что крымчанам дали по 8 лет?

Практически в одно и то же время в Крыму произошло два преступления.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым установлено, что бывший инспектор отдела охраны ФКУ «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Крым и городу Севастополю», используя «Интернет», получал в ходе переписки координаты и фотографии местонахождения «закладок» с наркотиками с целью последующей розничной реализации их на территории Республики Крым и города Севастополя.

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«Умысел подсудимого на сбыт наркотических средств и психотропных веществ на стадии предварительного расследования был полностью доказан. В связи с этим, он был приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима».

В городе Евпатория мужчина также осужден на 8 лет лишения свободы, только за другое преступление — убийство.

Ранее, с целью избежать уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, виновный обратился с заявлением в правоохранительные органы с ложным сообщением о безвестном исчезновении супруги. В кратчайшие сроки деяние было раскрыто, а виновное лицо задержано.

Следствием и судом установлено, что в вечернее время, в квартире одного из многоэтажных домов города Евпатория в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил рукой за шею сидящую на кровати супругу, повалил ее на спину и стал душить до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. С целью сокрытия следов преступления виновный при помощи кухонного ножа расчленил труп потерпевшей и вынес его фрагменты в различные мусорные контейнеры, расположенные в городе.

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С учетом неопровержимых доказательств, Евпаторийским городским судом мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил 1 год ограничения свободы.

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