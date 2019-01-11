За что могут уволить строителей «Тавриды»?

Сотрудники АО «ВАД», ответственные за очистку от снега и льда 1 и 2 этапов трассы «Таврида», не справились со своей задачей и понесут дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил пресс-секретарь компании Григорий НАЗАРОВ.

«К сожалению, вынуждены отметить, что люди, ответственные за уборку на этих участках, со своей работой не справились. Мы будем вынуждены принять жесткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения. Если люди не хотят делать свою работу как должно быть, они не будут работать в нашей компании», – сказал он.

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Пресс-секретарь генподрядчика трассы «Таврида» принес извинения водителям, которые столкнулись со сложностями при проезде по некоторым участкам трассы после обильных снегопадов.

НАЗАРОВ добавил, что к вечеру 10 января ситуацию с очисткой трассы от снега удалось стабилизировать:

«Были усилены работы, привлечена дополнительная техника. К вечеру вчерашнего дня вся трасса «Таврида» была вычищена должным образом. В случае повторения снегопадов мы будем привлекать дополнительную технику. Уверен, что такая ситуация не повторится».