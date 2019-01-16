За два года в Керчи отметили почти 200 участков «убитых» дорог

Спустя два года Крым остается одним из лидеров рейтинга убитых дорог России. Керчь на 3 месте.

Спустя два года реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Республика Крым остается одним «лидеров» России по количеству убитых дорог.

За два года жители региона нанесли 1235 убитых дорог, за ремонт которых проголосовали почти 23 000 крымчан.

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Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» стартовал зимой 2017 года и дал возможность любому жители России сообщить о ненадлежащем состоянии дорог в его городе или селе.

На протяжении двух лет жители Крыма остаются самыми активными участниками проекта, ежедневно \ сообщающими об убитых дорогах региона, коих накопилось уже 682 километра.

Наибольшее количество убитых участков нанесено жителями Ялты –370, Симферополя – 330, Керчи – 193, Джанкоя – 78, Феодосия – 62 и Евпатория – 51 Всего об убитых дорогах в Крыму заявили жители 51

городов и сел.

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По объемам ремонта дорог Крыму до лидеров проекта пока далеко – в общей сложности капитальный и ямочный ремонт прошел на 180 дорогах. И если показатели капитального ремонта, проведение которого требует подготовки проектно-сметных документаций и большого объема средств понятны, то низкие объемы восстановления асфальта в рамках текущего содержания дорог свидетельствуют о явных недоработках профильных служб.

В 2018 году Глава Крыма дал поручение республиканским и муниципальным властям учитывать информацию дорожного проекта ОНФ при формировании планов ремонта дорог. Эксперты ОНФ ожидают, что это позволит значительно улучшить показатели республики в 2019 году.