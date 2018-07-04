За движением междугородних автобусов на автовокзале Керчи можно следить онлайн

ГУП РК «Крымавтотранс» опубликовало актуальное расписание междугородних автобусов, которое доступно для просмотра на официальном сайте предприятия. При выборе конкретного автовокзала в одном из городов полуострова можно следить за прибытием и отбытием автобусов.
В таблице с доступной информацией можно посмотреть номер рейса, направление движения, время отправления и прибытия, а также статус (прибыл, отравлен, не определен).
Читайте: Расписание движения междугородних автобусов от Керчи
За движением междугородних автобусов на автовокзале Керчи можно следить по ссылке.