За год в Крыму заменят 900 лифтов

Глава Республики Сергей АКСЁНОВ обратился в правительство Российской Федерации с просьбой выделить на замену лифтов в Крыму 1 500 000 000 рублей. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

Ранее он заявлял о необходимости заменить более 2 000 лифтов в многоквартирных домах полуострова. На эти цели планировалось потратить 3 000 000 000 рублей. Однако на этот год планы решили скорректировать и постараться заменить около половины от указанного объема.

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«Я написал обращение о выделении 1 500 000 000 рублей. Ранее мы просили 3 000 000 000, но физически ни один производитель не успеет их поставить за год. Поэтому остановились на замене в этом году 900 лифтов. Предварительно переговоры с производителем проведены», — сказал АКСЕНОВ.

Глава Крыма отметил, что сейчас на территории Республики не работают 2 300 лифтов. При этом около 100 из них можно восстановить за счет Фонда капремонта.