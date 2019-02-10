Керчанина задержали за кражу денег с электронного кошелька

Керчан украл деньги с электронного кошелька своей девушки.

В полицию города Керчи обратилась местная жительница, у которой с электронного кошелька пропали деньги в сумме 2 500 рублей. Полицейские быстро установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный ранее судимый 27-летний сожитель потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Установлено, что потерпевшая не скрывала информацию о данных своего электронного кошелька, но при этом запрещала своему сожителю совершать какие-либо манипуляции с деньгами. Когда потерпевшая ушла на работу, подозреваемый, сидя за компьютером, воспользовался моментом и перевел денежные средства в сумме 2500 рублей на свой счет. Похищенные средства мужчина потратил на собственные нужды.

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В совершении преступления подозреваемый сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу ему может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.