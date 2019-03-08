За кражу телефона молодой керчанке может грозить до 5 лет тюрьмы

Керченскими оперативниками установлена причастность местной жительницы к краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Керченские полицейские задержали ранее не судимую 30-летнюю местную жительницу. В ходе осмотра по месту жительства было обнаружено и изъято похищенное у керчанки средство связи.

Установлено, что злоумышленница, находясь в одном из магазинов города, увидела на прилавке оставленный без присмотра телефон. Женщина не смогла удержаться от легкой наживы и, забрав средство связи себе, покинула торговое заведение. В содеянном она раскаялась и написала явку с повинной.

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«В отношении керчанки возбуждено уголовное дело. За кражу телефона ей может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.