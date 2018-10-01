За месяц по Крымскому мосту проехали почти полмиллиона автомобилей

В сентябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 484 274 транспортных средства в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 2, 772 млн автомобилистов.

В сентябре преобладало таманское направление: из Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей.

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Среднесуточная интенсивность движения в сентябре составила более 16 тысяч транспортных средств, что на 40 % ниже аналогичного показателя в августе и несколько выше трафика в первый летний месяц (в июне он составлял 15, 2 тысяч автомобилей). Снижение интенсивности движения обусловлено завершением курортного сезона.

1 октября в 00:00 сняты ограничения на движение транспортных средств максимальной массой свыше 3,5 тонн, действовавшие на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Движение всех типов транспорта по автодороге А-290 через Крымский мост осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования.

Ограничения, действовавшие с 16 мая по 1 октября 2018 года, были связаны с поэтапным запуском движения на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Крыма и Тамани и с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона.

Исключения предусматривались для грузового и технологического транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида»: они совершили более 3 тысяч рейсов по новой автотрассе в рамках обеспечения инфраструктурных строек стройматериалами и оборудованием.

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Автодорога по Крымскому мосту – это почти 70 км нового направления федеральной трассы общего пользования А-290. Она включает 40 км на Таманском полуострове (км 100 – км 140 в управлении ФКУ Упрдор «Черноморье»), 19 км по мосту через Керченский пролив (км 141 – км 160 в управлении ФКУ Упрдор «Тамань») и 8,6 км от моста до трассы «Таврида» (заказчик – Служба автодорог Республики Крым).

Трасса технической категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. На данный момент содержание всех трех участок ведется раздельно – их государственными заказчиками. В 2019 году, после завершения необходимых процедур по объединению трех проектов в единый комплекс, начнется долгосрочный этап – содержание всего нового комплекса автотрассы А-290 под управлением ФКУ Упрдор «Тамань».

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