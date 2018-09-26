За месяц в Керчи оформили 13 объектов недвижимости предприятия «Крымэнерго»

В сентябре этого года специалисты Керченского городского управления и Первомайского районного отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым оформили в общей сложности 54 объекта недвижимости за органами местного самоуправления и Республикой Крым. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Госкомрегистра.

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В территориальных подразделениях продолжается регистрация муниципального и республиканского имущества.

«Так, за республикой зарегистрированы: земельный участок отдела МВД по Первомайскому району площадью более 200 кв. м, 13 ремонтных мастерских ГУП РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», расположенных в Первомайском сельском поселении и 13 объектов недвижимости ГУП РК «Крымэнерго» в Керчи».

Напомним, в августе специалисты госкомрегистра провели более 80 000 регистрационных действий.

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