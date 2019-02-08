За месяц в Керчи заболели почти 1 500 человек

В медучреждениях Керчи регистрируются низкие показатели вакцинации и ревакцинации населения.

В декабре 2018 года в Керчи зарегистрировано 1 460 случаев инфекционной заболеваемости, включая ОРВИ, что на на 17, 8% меньше, чем в 2017 (1 679 случаев). Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи со ссылкой на территориальный отдел по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

В декабре 2018 года отмечается рост инфекционной заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2017 года за счет острых кишечных заболеваний, хронического гепатита С, микроспории (лишай). Заболеваемость острыми кишечными заболеваниями возросла более чем в 2 раза.

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В то же время керчане стали меньше болеть ветряной оспой, скарлатиной, инфекционным мононуклеозом, сифилисом, туберкулезом, ОРВИ и чесоткой.

В медицинских учреждениях Керчи за декабрь 2018 года регистрируются низкие показатели вакцинации и ревакцинации населения.