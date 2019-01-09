За «мусорные» проблемы в Керчи заплатят 1 500 000 рублей

Вывоз мусора все еще остается проблемным вопросом в Керчи.

Переход на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами стал болезненной темой для многих жителей Крыма. Последние несколько недель Керчь буквально утопает в мусоре. Сейчас Администрация города замечает положительную динамику в решении вопроса:

«Сегодня наблюдается положительная динамика по вывозу образовавшихся мусорных свалок на ул. Льва Толстого, ул. Ульяновых, ул. Олега Кошевого (в районе шк.№19), ул. Орджоникидзе, ул. Мира и ул. Кавказской. Однако, объективно нужно признать: подрядчик не справляется с поставленной задачей. Ситуация сложная», — сообщает на своей официальной странице в социальной сети глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

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В Керчи работу начал осуществлять представитель регионального оператора, которая имеет на балансе всего 3 единицы техники. В связи с этим на основании договорных отношений было принято решение об использовании всей коммунальной техники Керчи. В новогодние выходные максимально оказывалось содействие в вывозе мусора МУПом «ЖилсервисКерчь». Сейчас наше муниципальное предприятие увеличило зону обслуживания в части вывоза ТБО до 70% территории Керчи.

По факту выявленных нарушений компании «Сервисное агентство» грозит штраф в размере 1 500 000 млн. руб. Информация передана в Совет министров Республики Крым. Вопрос стоит на контроле, в том числе, Министерства ЖКХ РК.