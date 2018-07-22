За нами снова следят: над Крымом замечен самолет-разведчик

Самолет-разведчик Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Sentinel R1 снова был замечен у берегов Черноморского побережья России. Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter, он проводил воздушную разведку над Крымом и Краснодарским краем, пишет РИА Новости.

Самолет с бортовым номером ZJ691 вылетело с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11 по московскому времени, а в 16:07 завершило свою миссию. Этот же самолет проводил такую же разведку и на прошлых выходных.

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Минообороны РФ уже давно призывало США перестать проводить такие операции. С начала года зарубежные летательные аппараты довольно часто наблюдаются возле берегов России и в частности Крыма. Пентагон же в свою очередь ответил отказом.

Фото из сети

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