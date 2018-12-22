За нарушение правил продажи мяса и рыбы керчан оштрафовали на 50 000 рублей

Специалисты отдела ветеринарии Керчи и Ленинского района провели внеплановую выездную проверку двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу мяса и рыбы. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

В результате проверки первый индивидуальный предприниматель, нарушивший требования технического регламента таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» при обороте продуктов убоя, привлечен к административной ответственности, а вся некачественная и опасная продукция уничтожена путем сжигания в крематоре. Ему вынесен штраф на сумму 30 000 рублей.

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По факту реализации выловленной рыбы без сопроводительных ветеринарных документов второй индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности со штрафом на общую сумму 20 000 рублей.