За неделю в Керчи задержали 11 «нетрезвых» водителей

Госавтоинспекция Керчи подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу Керчи.

С 21 по 27 февраля 2019 года сотрудники ГИБДД города Керчи провели очередной этап профилактической операции «Нетрезвый водитель». Мероприятие проводилось днем и ночью во всех районах города в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.

В результате операции было выявлено 10 «нетрезвых» водителей, еще один управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительского удостоверения.

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Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения предусмотрена ответственность. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих.