За несвоевременное освещение участка трассы Симферополь-Феодосия подрядчик заплатит штраф

Подрядчик не в полном объеме выполнил работы по освещению трассы Симферополь-Феодосия, за что ему грозит штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«В рамках государственного контракта по устройству освещения в населенных пунктах вдоль автодороги Симферополь-Феодосия подрядчик выполнил 70% строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении.

Срок завершения работ, согласно государственному контракту — декабрь 2018 года. При этом контракт действителен до полного исполнения подрядчиком своих обязательств. Но фактической датой завершения работ станет март 2019 года.

После завершения всего объема работ подрядчику придется заплатить штраф за несвоевременное выполнение условий контракта.

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На данный момент работы выполнены в полном объеме в селах Донское, Первомайское, Чернополье. На остальных участках автодороги продолжаются работы по устройству и бетонированию котлованов для фундаментов, установка опор, кронштейнов и светильников.

Общая протяженность участка трассы Симферополь-Феодосия, на которой будут выполнены работы по устройству искусственного освещения, составляет 47,5 км.