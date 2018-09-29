За неуплату алиментов керчанка приговорена к административному аресту

В рамках проведения рейдовых мероприятий по городу Керчи судебными приставами было установлено местонахождение должника по алиментным платежам.

Жительница Керчи была лишена родительских прав и долгое время не выплачивала алименты на содержание детей без уважительных причин. Тем самым допустила бездействие, содержащее признаки состава административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

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В отношении керчанки судебным приставом был составлен административный протокол.

Согласно решению мирового судьи судебного участка № 47 Керченского судебного района Республики Крым в отношении нерадивой матери применена мера наказания в виде 10 суток административного ареста.

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