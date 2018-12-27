За один день с автовладельцев Керчи взыскали больше 500 000 рублей

В рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» сотрудники отдела судебных приставов по Керчи УФССП России по РК совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы провели профилактическое мероприятие по выявлению должников в районе Гагаринского кольца и взыскали с них более 500 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

В ходе рейда приставы проверили на наличие задолженностей 80 автовладельцев.

«По результатам проведенного мероприятия уже во второй половине дня в отдел судебных приставов обратилось 11 должников с целью оплаты имеющихся обязательств. Как результат, 11 исполнительных производств, среди которых административные штрафы, задолженность по налогам и сборам, ущерб, причиненный преступлением и иные взыскания имущественного характера, окончено фактическим исполнением на общую сумму свыше 500 000 рублей», -рассказали в пресс-службе.

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Приставы уточнили, что за 11 месяцев 2018 года было составлено 25 339 административных протоколов о взыскании штрафов, взыскано ГИБДД — 25 703 000 рублей.

«На сегодняшний день более 12 000 крымчан-автолюбителей остаются должниками. Сумма задолженности составляет 17 000 000 рублей. За неуплату штрафа в предусмотренный законом срок предусмотрен двукратный размер оплаты, административный арест до 15 суток или обязательные работы», — напомнили в пресс-службе.