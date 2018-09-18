За ограбление сельского магазина молодому человеку грозит тюремный срок

В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району поступил телефонный звонок от 41-летней продавщицы магазина села Останино, которая сообщила о грабеже. Женщина заявила, что у нее несколько минут назад был открыто похищен товар с прилавка магазина. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Ленинскому району.

По словам заявительницы, малознакомый ей мужчина зашел в торговую точку и неожиданно схватил находившиеся в помещении магазина несколько бутылок пива. После этого с места происшествия злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Тем самым злоумышленник, по словам продавщицы, причинил магазину ущерб на сумму более 500 рублей.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний ранее не судимый местный житель. Мужчина свой поступок объяснить так и не смог. Вместе с тем, он полностью признал свою вину.

В отношении молодого человека возбужденно уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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