За падение на льду керчане могут подать в суд на ЖКХ

В Верховном суде Российской Федерации разбирали дело гражданки, упавшей на не очищенном от наледи тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

ЧП случилось в Омске, где женщина возвращалась домой и упала, поскользнувшись на тротуаре. Она сломала ногу. Перелом оказался очень тяжелым, и гражданка почти год его лечила. Перелом так и не удалось окончательно вылечить — последствия падения сказываются до сих пор.

Иск о возмещении морального и материального вреда гражданка предъявила к коммунальщикам и хозяину аптеки, у порога которой она и сломала ногу. Аптека находится в здании многоквартирного дома. Спор был долгим и сопровождался судебными разбирательствами.

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Дело дошло до Верховного суда. Стало известно о существовании ряда законов, которые гласят, что собственники при использовании своей земли обязаны соблюдать множество разных требований, в том числе и санитарных. Однако федеральное законодательство не возлагает на граждан и юридических лиц обязанности по содержанию «иных территорий, кроме тех, что находятся в их собственности».

«Верховный суд отметил, что участок, на котором упал человек, находится на придомовой территории и входит в состав общего имущества дома. За него отвечают коммунальщики, и их обязанность обеспечить безопасность граждан», — рассказывают в пресс-службе.