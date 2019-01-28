За парковку на газонах в Керчи будут штрафовать

Также было принято решение наказывать управляющие компании за беспорядок на придомовых территориях.

Сегодня представители местной власти комиссионно осмотрели район Аршинцево. Чиновники были разочарованы количеством грязи и мусора во дворах Керчи. В результате проверки было принято решение штрафовать коммунальные службы за бездействие в области приведения в порядок придомовых территорий. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

«Дворы загажены: повсюду грязь и бытовой мусор – это недопустимо. Предписаний на приведение в порядок обслуживаемых территории больше не будет, предупреждений было предостаточно. Тем, кто не отреагирует – максимальные штрафные санкции – до 100 000 рублей. Пять раз оштрафуем, на шестой — уберут. Работу будем проводить системно — улица за улицей. Если, только, «наказывая рублем», можно добиться эффекта, значит, так тому и быть», — пишет БОРОЗДИН.

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По его словам, с сегодняшнего дня в этом направлении активно работает муниципальный контроль. Специалисты будут обходить улицы города, составлять список замечаний, протоколов и отдавать на рассмотрение админкомиссии. Главе администрации будет предоставляться еженедельный доклад о результатах.

Особое внимание чиновник обращает на контейнерные площадки. Все они должны иметь твердое покрытие и информацию о принадлежности к дому и управляющей компании, должны быть ограждены с трёх сторон и выкрашены.

Также протоколы будут составляться и на водителей, паркующихся на зелёной зоне. В большинстве своем именно это и является причиной загрязнения внутриквартальных проездов. В ходе рейда зафиксировано порядка 35 машин, припаркованных на газонах. В отношении собственников будут составлены акты о нарушении правил благоустройства.