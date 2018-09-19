За подготовку теракта в Крыму Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию

Украина выдвинула на Нобелевскую премию Олега СЕНЦОВА, который хотел взорвать Симферополь.

Верховная рада Украины выдвинула кандидатуру осуждённого за подготовку терактов в Крыму Олега СЕНЦОВА на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщил Крымскому информационному агентству российский телеканал «RT» со ссылкой на украинский «112».

«Верховная рада Украины выдвигает кандидатуру Олега СЕНЦОВА на соискание Нобелевской премии мира», – говорится в заявлении Рады к Нобелевскому комитету.

За эту кандидатуру проголосовали 245 украинских депутатов.

В тексте заявления также поясняется, что кандидатура СЕНЦОВА выдвигается «за проявление героического ненасильственного протеста против незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека, за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других».

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Напомним, что в 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил СЕНЦОВА к двадцати годам колонии строгого режима, а признанный его пособником Александр КОЛЬЧЕНКО осужден к 10 годам колонии строгого режима.

По данным Генпрокуратуры РФ, весной 2014 года осужденные совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, они готовились взорвать памятник Ленину на железнодорожном вокзале в Симферополе.

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