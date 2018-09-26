За покупку сигарет керчан приговорили к полутора годам лишения свободы

В законную силу вступил приговор Керченского городского суда в отношении двух жителей Керчи, которые нарушили закон путём приобретения нелицензированной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, еще в 2015 году у подсудимых возник преступный умысел на приобретение немаркированной табачной продукции с целью дальнейшей реализации.

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Так, заранее договорившись, подсудимые, посредством сети Интернет приобрели не менее 28 тысяч пачек различных марок сигарет на общую сумму более 600 000 тысяч рублей, на которых отсутствовала акцизная марка ФГУП «Госзнак».

За совершение данных деяний керчанам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Учитывая характер совершенного деяния и личность подсудимых, суд решил назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в 1 год.

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