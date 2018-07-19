За полгода в Крыму погибло 217 дельфинов

Крымчане за полгода сообщили о 217 случаях обнаружения мертвых дельфинов. Об этом сегодня информационному агентству КрымИНФОРМ на пресс-конференции в Симферополе сообщил младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей АРТОВ.

«Нам сообщают о мертвых дельфинах на нашем сайте, в социальных сетях. Всего 217 сообщений. На все случаи выезжать не получается. Примечательно, что самая «горячая точка» – Севастополь, 42% случаев. 21% пришелся на Судак и Феодосию, 8% сообщений пришли из Ялты», – заявил АРТОВ.

Ученый отметил, что большой процент гибели дельфинов в районе Севастополя связан с тем, что в тех местах идет активный лов рыбы камбальными сетями и тралами.

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АРТОВ также рассказал, что самый большой пик гибели дельфинов приходится именно на середину лета.

«Больше всего сообщений о найденных мертвых дельфинах приходится на июнь-июль. Это связано с тем, что в этот период идёт лов камбалы, и они попадают в сети», – сказал он.

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