За посты в соцсетях крымчанин получил 10 суток ареста

Житель Ленинского района в Крыму распространял посредством соцсетей материалы с призывом к совершению экстремистских действий. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

34-летний крымчанин размещал на своей странице во ВКонтакте посты, в содержании которых имелись призывы к совершению экстремистских действий.

«Размещенные материалы были направлены на возбуждение вражды и ненависти, на унижение достоинства человека и группы лиц по религиозным признакам», — сообщает пресс-служба суда.

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Кроме того, молодой человек размещал в социальной сети ВКонтакте изображение символики террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», деятельность которой запрещена в России.

Мужчина полностью признал свою вину и был приговорен к 10 суткам административного ареста.